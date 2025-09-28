Zed! tutti gli eventi del mese di ottobre e le molte novità in arrivo

Arriva l'autunno e riparte la stagione dei live targata Zed Live: da settembre 2025 fino all'estate 2026 (e oltre) sono già tantissimi gli appuntamenti in programma tra grande musica, comicità, teatro, show per famiglie e bambini e tanto altro!I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it