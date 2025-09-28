Verona, Zanetti fiducioso nonostante la sconfitta: «La strada è quella giusta» Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore si è detto soddisfatto dell’atteggiamento e della crescita continua del gruppo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zanetti sicuro: «Peccato per la sconfitta, ma per il Verona sono convinto di una cosa»