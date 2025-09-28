La storia di Yuri Romanò è incredibile e meriterebbe almeno un corto cinematografico visti i suoi connotati da favola emersi in più occasioni. Nel 2021 il CT Fefé De Giorgi prende in mano la Nazionale dopo le poco brillanti Olimpiadi di Tokyo 2020 e decide di rimodellare concretamente il gruppo, ringiovanendolo di parecchio e dando spazio a elementi che fino a poco tempo fa non erano stati molto considerati. Tra di loro proprio l’opposto, che viene convocato per gli Europei post-olimpici: gioca pochissimo, fino all’atto conclusivo contro la Slovenia: l’Italia è sotto per 2-1, bisogna frenare gli scatenati balcanici e così De Giorgi lo spedisce nella mischia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yuri Romanò, da grimaldello agli Europei partendo dalla A2 a miglior opposto del mondo con 5 ace di fila: “Vinto da gruppo”