Yuri Romanò come nei cartoni animati! 5 ace consecutivi epica magia nella finale dei Mondiali

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yuri Romanò ha mostrato i muscoli nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, sciorinando una prestazione ai limiti del surreale nel corso del secondo set della sfida tra Italia e Bulgaria. L’opposto è andato al servizio sul 18-16 in favore degli azzurri dopo una bella pipe di Michieletto, riuscendo a spaccare l’incontro con un turno in battuta degno dei migliori cartoni animati, dove gli eventi surreali sono sempre possibili. L’attaccante ha messo a segno addirittura cinque ace consecutivi! Cinque sassate da urlo, una dietro l’altra, da parte di Yuri Romanò, che ha indirizzato la contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

