Yuri Romanò come nei cartoni animati! 5 ace consecutivi epica magia nella finale dei Mondiali
Yuri Romanò ha mostrato i muscoli nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, sciorinando una prestazione ai limiti del surreale nel corso del secondo set della sfida tra Italia e Bulgaria. L’opposto è andato al servizio sul 18-16 in favore degli azzurri dopo una bella pipe di Michieletto, riuscendo a spaccare l’incontro con un turno in battuta degno dei migliori cartoni animati, dove gli eventi surreali sono sempre possibili. L’attaccante ha messo a segno addirittura cinque ace consecutivi! Cinque sassate da urlo, una dietro l’altra, da parte di Yuri Romanò, che ha indirizzato la contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
#ItaliaPolonia 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) ? Yuri Romanò
L'Italia è di nuovo in SEMIFINALE al Mondiale! Rimette il Belgio al suo posto vincendo 3-0 - "Volevamo la rivincita e stavolta non li abbiamo fatti proprio giocare" dice Yuri Romanò - e adesso aspetta la vincente tra Polonia e Turchia. Sabato 27 e domenica 28 - facebook.com Vai su Facebook
