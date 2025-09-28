XBOX360 RGH1.3 | Finalmente Boot Veloci per il tuo 360 Fat

La scena del modding della Xbox 360 “Fat” è in continua evoluzione, e oggi parliamo di un progetto che spinge l’Reset Glitch Hack oltre i suoi limiti abituali: RGH1.3 e la sua variante per le vecchie motherboard, EXT+3. Se pensavi che RGH1.2 o RGH3 fossero le soluzioni definitive, preparati a scoprire un approccio ancora più aggressivo per quelle console particolarmente ostici che si rifiutano di bootare in modo consistente. Cos’è RGH1.3? In Poche Parole. RGH1.3 non è una semplice evoluzione; è un mashup di tecniche. Combina un chip glitch tradizionale, la catena di bootloader di RGH3, un file CBB patchato in modo non ortodosso e un’immagine SMC modificata per glitchare la CPU in modo estremamente rapido e reattivo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

