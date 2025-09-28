XBOX360 ABadAvatarHDD | Esegui l’Exploit dall’HDD Interno con XDON

Se sei stanco di dover usare una chiavetta USB per avviare il tuo Xbox 360 modificato, ABadAvatarHDD è la soluzione che fa per te. Questo progetto, un adattamento di ABadAvatar di Shutterbug, permette di eseguire l’exploit direttamente dal disco rigido interno della console, offrendo un’esperienza più pulita e stabile. L’ultimo aggiornamento semplifica ulteriormente il processo grazie all’integrazione con XDON (Xbox Disk Over Network), permettendoti di trasferire i file in modo rapido e senza dover smontare fisicamente l’hard disk. Cos’è ABadAvatarHDD?. ABadAvatarHDD è una versione modificata via HEX di ABadAvatar, che a sua volta si basa sul lavoro di Grimdoomer con BadUpdate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net