XBOX360 ABadAvatarHDD 1.01b | Nuovo aggiornamento disponibile

Se sei alla ricerca di un metodo pulito e efficiente per eseguire l'exploit hypervisor sulla tua Xbox360 senza dover utilizzare dispositivi USB esterni, ABadAvatar1.01b è la soluzione che fa per te. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa ultima release. Cos'è ABadAvatarHDD?. ABadAvatarHDD è una versione modificata in HEX di ABadAvatar di Shutterbug (a sua volta basata su BadUpdate di Grimdoomer) che permette di eseguire l'exploit direttamente dall'hard disk interno della Xbox360, eliminando la necessità di utilizzare pennette USB che sporgono dal sistema. Novità della Versione 1.01b. Disabilitato Liveblock in Launch.