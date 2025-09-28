L’era di “Vice City” ha subito una brusca battuta d’arresto in un clamoroso colpo di scena durante NXT No Mercy a Fort Lauderdale, in Florida. Lola Vice ha sfidato ancora una volta Jacy Jayne per l’ NXT Women’s Championship, proprio nel 122° giorno di regno di Jayne. Ma la serata si è conclusa con più domande che risposte, a causa dell’intervento di un misterioso aggressore mascherato. Is it Lola's night?! @lolavicewwe is ready to become champion! pic.twitter.comdUNorVVFnc — WWE (@WWE) September 28, 2025 Il match aveva tutte le carte in regola per essere uno scontro memorabile. Il pubblico era schierato compatto dalla parte di Lola Vice sin dall’inizio, ma è stata Jacy Jayne a prendere subito il controllo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Un misterioso aggressore costa il titolo a Lola Vice a No Mercy