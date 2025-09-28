WWE | Ricky Saints è il nuovo NXT Champion cade il regno di Oba Femi
Ricky Saints ha scritto una pagina di storia a NXT No Mercy sconfiggendo Oba Femi in un epico main event e conquistando per la prima volta l’ NXT Championship. Oba domina, ma Saints non molla. Oba Femi ha fatto valere la sua superiorità fisica per gran parte del match, dominando il più esile sfidante con una serie di devastanti manovre. Backbreaker, Uppercut, Chokeslam: il campione ha portato Saints al limite. Ma Ricky non ha mai smesso di lottare, sfoderando un arsenale di mosse aeree e una caparbietà fuori dal comune. Pur subendo l’offensiva del campione, Saints è riuscito a restare in partita e a piazzare contrattacchi spettacolari come una Tornado DDT e una modified Undertaker Old School. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
