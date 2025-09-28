WWE | Preoccupazione per Piper Niven il suo ritorno rimane incerto

La scomparsa di Piper Niven dagli show televisivi della WWE è stata raccontata per settimane con toni scherzosi nelle storyline, ma il vero motivo della sua assenza è molto più serio. Mentre Chelsea Green ha continuato a mantenere un tono allegro sulla vicenda, scherzando sul fatto che Niven sia “in missione segreta”, dietro le quinte la realtà è ben diversa: Piper sta affrontando un infortunio al collo che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua carriera. Durante una sessione di Q&A su Fightful Select, Sean Ross Sapp ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. Secondo Sapp, la WWE non conosce ancora appieno la gravità dell’infortunio, ma internamente si respira un misto di preoccupazione e speranza: “È un infortunio, ma quando ho chiesto informazioni lo scorso weekend, non credo sapessero ancora quanto fosse grave. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

