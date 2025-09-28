WWE | Page domina a No Mercy ma un luchador AAA lo mette nel mirino

Il North American Championship è stato protagonista a No Mercy. Ieri sera, Ethan Page si è presentato a No Mercy, autoproclamandosi il più grande North American Champion di sempre, e a No Mercy ha avuto un incontro tutt’altro che semplice. Tavion Heights, da quando ha lasciato la No Quarter Catch Crew, sta cercando di scalare le gerarchie di NXT, e questa volta ha avuto una grande opportunità per dimostrare il suo valore. NXT NA CHAMPIONSHIP TIME Will it be AND NEWWW or AND STILLL? #NXTNoMercy pic.twitter.comi6W5Ek7GVH — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) September 28, 2025 È stata una sfida molto intensa, con entrambi i lottatori determinati a superarsi a vicenda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

