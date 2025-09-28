WWE | Ecco come è andato lo Steel Cage Match di No Mercy tra Jordynne Grace e Blake Monroe

Jordynne Grace e Blake Monroe hanno dato vita a un violentissimo Weaponized Steel Cage Match a NXT No Mercy, con Grace che è emersa vittoriosa dopo una battaglia senza esclusione di colpi. Armi ovunque. The Glamour @BlakeMonroeWWE is ready for the Weaponized Steel Cage Match! pic.twitter.comZ79Aa6Br7c — WWE (@WWE) September 27, 2025 La gabbia d’acciaio era piena di armi, molte delle quali a tema rosa o con il brand di Blake Monroe. Le due rivali non si sono risparmiate, utilizzando sedie, bidoni della spazzatura, kendo stick e molto altro per infliggersi più danni possibili. Il momento più clamoroso è arrivato quando l’ex Mariah May ha preso un paio di forbici e ha tagliato brutalmente ciocche di capelli a Grace, scatenando un “holy shit” generale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

