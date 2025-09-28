WWE | Cambio di avversaria all’ultimo minuto ma Sol Ruca resta WWE Speed Champion

Zonawrestling.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte, NXT ha presentato  No Mercy al FTL War Memorial di Fort Lauderdale, in Florida. In palio c’era il titolo WWE Speed, e l’incontro si è rivelato davvero emozionante. Inizialmente,  Lainey Reid  avrebbe dovuto sfidare  Sol Ruca  per il WWE Speed Championship, ma il match è stato annullato dopo che Reid ha subito un infortunio durante un allenamento.  Shawn Michaels  ha poi annunciato che Reid non era stata dichiarata idonea a competere, quindi è stato necessario trovare una nuova sfidante. pic.twitter.comiBleudpxB3 — Shawn Michaels (@ShawnMichaels) September 27, 2025 Il match, che solitamente dura tre minuti, per l’occasione è stato esteso a cinque, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

