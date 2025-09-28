WWE | Cambio di avversaria all’ultimo minuto ma Sol Ruca resta WWE Speed Champion
La scorsa notte, NXT ha presentato No Mercy al FTL War Memorial di Fort Lauderdale, in Florida. In palio c’era il titolo WWE Speed, e l’incontro si è rivelato davvero emozionante. Inizialmente, Lainey Reid avrebbe dovuto sfidare Sol Ruca per il WWE Speed Championship, ma il match è stato annullato dopo che Reid ha subito un infortunio durante un allenamento. Shawn Michaels ha poi annunciato che Reid non era stata dichiarata idonea a competere, quindi è stato necessario trovare una nuova sfidante. pic.twitter.comiBleudpxB3 — Shawn Michaels (@ShawnMichaels) September 27, 2025 Il match, che solitamente dura tre minuti, per l’occasione è stato esteso a cinque, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: cambio - avversaria
L'ESSENCE HOTELS PAREGGIA LA SFIDA CON RAVENNA Finisce in parità il test tra Fano e Ravenna, avversaria dei virtussini in campionato. Buon approccio gara per l'Essence Hotels con la squadra di Mastrangelo che accumula subito tre punti di vantagg - facebook.com Vai su Facebook
#UdineseMilan 0-3 67' | Doppio cambio per gli avversari: De Winter, Ricci Pavlovic, Fofana #ForzaUdinese #AlèUdin - X Vai su X
Cody Rhodes potrebbe sfidare la stella quarantenne, afferma un ex dipendente della WWE - Cody Rhodes potrebbe sfidare il quarantenne Jey Uso nella sua prossima contesa, come suggerito da un ex sceneggiatore della WWE. worldwrestling.it scrive