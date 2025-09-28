La scorsa notte, NXT ha presentato No Mercy al FTL War Memorial di Fort Lauderdale, in Florida. In palio c’era il titolo WWE Speed, e l’incontro si è rivelato davvero emozionante. Inizialmente, Lainey Reid avrebbe dovuto sfidare Sol Ruca per il WWE Speed Championship, ma il match è stato annullato dopo che Reid ha subito un infortunio durante un allenamento. Shawn Michaels ha poi annunciato che Reid non era stata dichiarata idonea a competere, quindi è stato necessario trovare una nuova sfidante. pic.twitter.comiBleudpxB3 — Shawn Michaels (@ShawnMichaels) September 27, 2025 Il match, che solitamente dura tre minuti, per l’occasione è stato esteso a cinque, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cambio di avversaria all’ultimo minuto, ma Sol Ruca resta WWE Speed Champion