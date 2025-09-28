WWE | Annunciato lo speciale NXT-TNA Invasion

Durante  NXT No Mercy, la General Manager  Ava Raine  ha annunciato che, dopo aver parlato con il Director of Authority di TNA  Santino Marella, l’episodio di NXT del  7 ottobre  sarà intitolato “ Invasion “. Due Survivor Series match NXT vs TNA. In questo show speciale, si terranno due match in stile  Survivor Series  che vedranno i talenti di  NXT  affrontare quelli di  TNA. Uno sarà un incontro maschile, mentre l’altro vedrà protagoniste le donne. Le squadre per questi match saranno rivelate nel prossimo episodio di NXT di martedì. Singolare vedere come questa stipulazione, che è stata abbandonata nel PLE omonimo a vantaggio dei War Games che erano un marchio di fabbrica di NXT, sia adesso ripescata proprio nel brand del martedì sera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

