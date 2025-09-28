Wttc Roma la senatrice Biancofiore debutta in qualità di startupper e founder di Bauking

Bauking debutta al Global Summit del World Travel&Tourism Council (WTTC). "Sono orgogliosa - dichiara Michaela Biancofiore, Founder e President di Bauking - di essere stata invitata, insieme al Ceo Ing. Alberto De Simone, a partecipare al panel delle innovazioni e best practice europee che ha introdotto il debuttato della mia start up con sede a Bolzano al Noi Techpark, innanzi al mondo del turismo globale al WTTC, arrivato per la prima volta in Italia, grazie alla efficienza e autorevolezza del nostro Ministro del Turismo Daniela Santanchè, alla disponibilità e all'amore per l'Italia del Presidente Manfredi Lefebvre d'Ovidio, che durerà fino a martedì e che vede domani anche la partecipazione del premier Giorgia Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

