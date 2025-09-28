Wttc Roma la senatrice Biancofiore debutta in qualità di startupper e founder di Bauking

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bauking debutta al Global Summit del World Travel&Tourism Council (WTTC). "Sono orgogliosa - dichiara Michaela BiancofioreFounder e President di Bauking - di essere stata invitata, insieme al Ceo Ing. Alberto De Simone, a partecipare al panel delle innovazioni e best practice europee che ha introdotto il debuttato della mia start up con sede a Bolzano al Noi Techpark, innanzi al mondo del turismo globale al WTTC, arrivato per la prima volta in Italia, grazie alla efficienza e autorevolezza del nostro Ministro del Turismo Daniela Santanchè, alla disponibilità e all'amore per l'Italia del Presidente Manfredi Lefebvre d'Ovidio, che durerà fino a martedì e che vede domani anche la partecipazione del premier Giorgia Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

wttc roma la senatrice biancofiore debutta in qualit224 di startupper e founder di bauking

© Iltempo.it - Wttc Roma, la senatrice Biancofiore debutta in qualità di startupper e founder di Bauking

In questa notizia si parla di: wttc - roma

Il turismo in Italia vola e il Belpaese ospita il 25° Global Summit del WTTC a Roma

Italia da record nel turismo: Roma ospiterà il 25° Global Summit del WTTC

wttc roma senatrice biancofioreWttc Roma, la senatrice Biancofiore debutta in qualità di startupper e founder di Bauking - Bauking debutta al Global Summit del World Travel&Tourism Council (WTTC). Si legge su iltempo.it

Santanchè "Global Summit WTTC a Roma con tutta la filiera del turismo" - "Il Global Summit WTTC si svolgerà a Roma il 28, 29 e 30 settembre. Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Wttc Roma Senatrice Biancofiore