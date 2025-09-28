Wta Pechino 2025 Paolini batte Kenin in due set e va agli ottavi
Jasmine Paolini stacca il pass per gli ottavi di finale del Wta Pechino 2025, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500 in cui proprio oggi Lorenzo Musetti è approdato ai quarti, in attesa del match di Sinner di domani). La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 6 del seeding, è entrata in gara direttamente al secondo turno battendo in due set la lettone Anastasija Sevastova, n.221 Wta (in gara con il ranking protetto e finalista in questo torneo nel 2018), al terzo turno ha regolato per 6-3 6-0, in un’ora e sei minuti di partita, la statunitense Sofia Kenin, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pechino - paolini
Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie
WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari
WTA Pechino 2025, il tabellone del doppio. Errani/Paolini potrebbero ritrovare Kichenok dopo la BJK Cup
