WTA Pechino 2025 Gauff e Anisimova passano il turno Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I match dei sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano la domenica del torneo WTA di Pechino. Avanza il duo statunitense Coco Gauff-Amanda Anisimova, seconda e terza testa di serie del torneo. Paolini supera di slancio l’ostacolo Kenin e si giocherà l’accesso ai quarti contro la ceca Marie Bouzkova. Serve un’autentica maratona a Coco Gauff per tagliare il traguardo degli ottavi di finale. La statunitense, testa di serie numero 2, supera la canadese Leylah Fernandez, venticinquesima favorita del tabellone, 6-4 4-6 7-5 in due ore e quarantasette minuti di gioco. In chiusura di giornata Amanda Anisimova, testa di serie numero tre, piega la cinese Shuai Zhang 7-6(11) 6-0  in un’ora e ventinove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: pechino - gauff

