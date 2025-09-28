World Tourism Event a Roma | grandi consensi per il Parco Nazionale dell’Aspromonte

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte con il suo Geoparco Unesco al World Tourism Event sta ricevendo grandi consensi a Roma dove è presente nello stand espositivo di Calabria Parchi per far conoscere a livello internazionale le meravigliose aree protette e i paesaggi naturali incontaminati della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'edizione 2026 del World Tourism Event sarà ad Assisi il 24 e 25 settembre, In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco. L'annuncio, questa ... - World Tourism Event si terrà ad Assisi, il 24 e 25 settembre, in occasione delle celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco. Scrive umbrianotizieweb.it