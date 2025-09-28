Woltemade apre l' Arsenal ribalta tutto con Gabriel in 10' E ora si trova a -2 dal Liverpool

Gazzetta.it | 28 set 2025

L'ex Merino la riacciuffa all'84' e trascina i Gunners, poi il 2-1 del centrale brasiliano per i tre punti. La squadra di Arteta sogna il primo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

