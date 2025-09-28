WhatsApp | la funzione segreta che ti dà il controllo totale sui tuoi stati e nessuno lo sa

WhatsApp continua a evolversi, introducendo una serie di aggiornamenti che puntano a ridefinire l’esperienza utente, in particolare per quanto riguarda la gestione e la condivisione degli stati. Tra le novità più significative, spicca una funzionalità che promette di dare agli utenti un controllo senza precedenti sui propri contenuti, spesso passata inosservata ma di cruciale importanza per la privacy e la diffusione. La vera svolta è l’introduzione di un controllo sulla ricondivisione degli stati. Immaginate di pubblicare un aggiornamento e di poter decidere, con un semplice tocco, se i vostri contatti potranno ricondividerlo a loro volta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

WhatsApp: la funzione segreta che ti dà il controllo totale sui tuoi stati (e nessuno lo sa)

© Screenworld.it - WhatsApp: la funzione segreta che ti dà il controllo totale sui tuoi stati (e nessuno lo sa)

