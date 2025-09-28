WhatsApp | la funzione segreta che ti dà il controllo totale sui tuoi stati e nessuno lo sa
WhatsApp continua a evolversi, introducendo una serie di aggiornamenti che puntano a ridefinire l’esperienza utente, in particolare per quanto riguarda la gestione e la condivisione degli stati. Tra le novità più significative, spicca una funzionalità che promette di dare agli utenti un controllo senza precedenti sui propri contenuti, spesso passata inosservata ma di cruciale importanza per la privacy e la diffusione. La vera svolta è l’introduzione di un controllo sulla ricondivisione degli stati. Immaginate di pubblicare un aggiornamento e di poter decidere, con un semplice tocco, se i vostri contatti potranno ricondividerlo a loro volta. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: whatsapp - funzione
“Nessuno più ti vedrà visibile su WhatsApp”: la funzione SEGRETA, un tap e sei un fantasma I Tu vedi tutti, nessuno però può importunarti: sei sparito nel nulla
GUADAGNI CON WHATSAPP: ufficiale, 2000 euro se aggiorni la nuova funzione I Lo stanno facendo tutti
Tra poco sarà impossibile dimenticarsi un messaggio di WhatsApp: i test sulla funzione Promemoria
Arriva la funzione di WhatsApp quando non possiamo rispondere ? - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp, Meta introduce la possibilità di tradurre i messaggi in o da un’altra lingua: https://startupitalia.eu/tech/whatsapp-funzione-traduzione-messaggi/… - X Vai su X
Whatsapp, come funzionano le chiamate di gruppo, l'ultima novità della app di messaggistica - Nonostante il recente addio all'app per computer Windows, WhatsApp continua a rinnovarsi con una serie di aggiornamenti che secondo Meta, sono pensati per offrire un'esperienza d'uso sempre più fluida ... Da wired.it
Modalità Puffo su WhatsApp: Cos’è e Come Funziona Veramente per la Tua Privacy - Scopri cos'è la "Modalità Puffo" di WhatsApp e come attivare una vera modalità nascosta per la tua privacy. Lo riporta 24hlive.it