Welfare oncologico | l’Ats Br4 lancia una rete di servizi potenziati per i malati di cancro

Brindisireport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Prenderà il via martedì 30 settembre 2025, a Mesagne, la serie di incontri di presentazione dedicati ai nuovi servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici nei Comuni del Consorzio Ats Br4. L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di illustrare in dettaglio le misure e i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: welfare - oncologico

