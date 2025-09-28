WEC Porsche recupera punti su Ferrari al Fuji | Ottenuti più punti possibili

Porsche Penske Motorsport ha concluso la 100a gara del FIA World Endurance Championship??al terzo e quarto posto. La n. 6 di Laurens VanthoorKevin Estre resta pienamente in corsa per il campionato dopo aver chiuso davanti a Mathieu JaminetJulien Andlauer, il marchio di Stoccarda è in corsa anche per imporsi nella classifica piloti. Porsche ha 165 punti contro i 204 di Ferrari, mentre l’equipaggio n. 6 ha 94 punti contro i 102 della Ferrari n. 83 AF Corse ed i 115p della Rossa n. 51, out dalla prima metà dello schieramento nella sei ore nipponica. Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh, ha affermato in una nota: “Siamo riusciti a recuperare punti cruciali su Cadillac nella lotta per il secondo posto in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

