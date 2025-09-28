Wec Fuji | prima vittoria di Alpine per Ferrari titoli rimandati in Bahrain
Una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalle strategie ha visto trionfare a sorpresa la vettura francese di Habsburg-Chatin-Milesi. A podio Peugeot e Porsche, Ferrari nelle retrovie. Per l'assegnazione dei titoli si dovrà attendere il Bahrain. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
WEC: Cadillac monopolizza la prima fila nella qualifica della 6 Ore del Fuji, Edoardo Barrichello in pole... Vai su X
WEC, FUJI - PRIMA GIOIA PER ALPINE: VINCE LA #35. IN LMGT3 PASSA IL TRAGUARDO LA FERRARI #21 MA È PENALIZZATA: VINCE LA CORVETTE #81 #MemasGP #WEC #WEC100 #FujiSpeedway - facebook.com Vai su Facebook
Wec Fuji: prima vittoria di Alpine, per Ferrari titoli rimandati in Bahrain - Una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalle strategie ha visto trionfare a sorpresa la vettura francese di Habsburg- Scrive gazzetta.it
Wec, prima vittoria Alpine al Fuji. Gara difficile per Ferrari - Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin hanno conquistato con Alpine la 6 Ore del Fuji, 100ma corsa della storia del FIA World Endurance Championship. Lo riporta sport.sky.it