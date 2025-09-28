Wec Fuji | prima vittoria di Alpine per Ferrari titoli rimandati in Bahrain

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalle strategie ha visto trionfare a sorpresa la vettura francese di Habsburg-Chatin-Milesi. A podio Peugeot e Porsche, Ferrari nelle retrovie. Per l'assegnazione dei titoli si dovrà attendere il Bahrain. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wec fuji prima vittoria di alpine per ferrari titoli rimandati in bahrain

© Gazzetta.it - Wec Fuji: prima vittoria di Alpine, per Ferrari titoli rimandati in Bahrain

In questa notizia si parla di: fuji - prima

wec fuji prima vittoriaWec Fuji: prima vittoria di Alpine, per Ferrari titoli rimandati in Bahrain - Una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalle strategie ha visto trionfare a sorpresa la vettura francese di Habsburg- Scrive gazzetta.it

Wec, prima vittoria Alpine al Fuji. Gara difficile per Ferrari - Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin hanno conquistato con Alpine la 6 Ore del Fuji, 100ma corsa della storia del FIA World Endurance Championship. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Wec Fuji Prima Vittoria