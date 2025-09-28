Ferrari chiude lontano dai migliori la 100ma prova della storia del FIA World Endurance Championship, prova disputata al Fuji Speedway. Il marchio di Maranello ha tentato di restare della partita prima di perdere terreno nel finale con le due auto ufficiali e con la 499P n. 83 AF Corse. Le due unità ufficiali non riescono quindi a chiudere matematicamente la lotta per il titolo, la finale in Bahrain a novembre sarà decisiva. Due penalità per l’abuso dei limiti della pista hanno danneggiato la Rossa n. 51, mentre la gemella n. 50 è uscita dalla Top10 negli ultimi minuti dopo aver lottato a lungo tra i migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, fine settimana complicato per Ferrari: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile”