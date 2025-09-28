L’Alpine A424 ha ottenuto al Fuji Speedway nella giornata odierna il successo nel FIA World Endurance Championship. Dopo tre podi, il primo ottenuto proprio in Giappone lo scorso anno, Charles MilesiFerdinand HabsburgPaul Loup Chatin si sono imposti con il prototipo n. 35 davanti alla Peugeot n. 93 ed alla Porsche n. 6. I francesi tornano sul tetto del FIA WEC, non accadeva dalla 6h di Monza 2022 dopo un’indimenticabile bagarre contro Toyota. La LMDh che gareggia con telaio ORECA ha sfruttato alla perfezione un Full Course Yellow a due ore dalla fine per rientrare di forza in corsa per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

WEC, Alpine regna al Fuji: "Vittoria di squadra, non abbiamo mai smesso di lavorare"