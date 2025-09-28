WEC Alpine regna al Fuji | Vittoria di squadra non abbiamo mai smesso di lavorare
L’Alpine A424 ha ottenuto al Fuji Speedway nella giornata odierna il successo nel FIA World Endurance Championship. Dopo tre podi, il primo ottenuto proprio in Giappone lo scorso anno, Charles MilesiFerdinand HabsburgPaul Loup Chatin si sono imposti con il prototipo n. 35 davanti alla Peugeot n. 93 ed alla Porsche n. 6. I francesi tornano sul tetto del FIA WEC, non accadeva dalla 6h di Monza 2022 dopo un’indimenticabile bagarre contro Toyota. La LMDh che gareggia con telaio ORECA ha sfruttato alla perfezione un Full Course Yellow a due ore dalla fine per rientrare di forza in corsa per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: alpine - regna
WEC, Alpine regna al Fuji: “Vittoria di squadra, non abbiamo mai smesso di lavorare” - L'Alpine A424 ha ottenuto al Fuji Speedway nella giornata odierna il successo nel FIA World Endurance Championship. Segnala oasport.it
Wec Fuji: prima vittoria di Alpine, per Ferrari titoli rimandati in Bahrain - Una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalle strategie ha visto trionfare a sorpresa la vettura francese di Habsburg- Si legge su gazzetta.it