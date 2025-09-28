WEC 6h Fuji | Cadillac domina le prime ore ma Porsche Proton n 99 guida la corsa

La Porsche 963 privata di Proton Competition detta il passo alla 6h del Fuji dopo tre intense ore d’azione. Una breve Virtual SC, per un incidente della BMW n. 15, ha ribaltato la situazione permettendo all’argentino Nico Varrone, alla Peugeot n. 93 ed alla Toyota n. 7 di scavalcare le Cadillac. General Motors ha gestito alla perfezione le prime fasi dell’evento non lasciando spazio all’ Aston Martin n. 009 ed alla Peugeot n. 93. Will Stevens (n. 12) ha condotto le danze durante l’intera prima ora d’azione precedendo la V-Series.R gemella n. 38 di Sébastien Bourdais. Ferrari è rimasta agganciata ai migliori con la 499P n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 6h Fuji: Cadillac domina le prime ore, ma Porsche Proton n. 99 guida la corsa

