Charles MilesiFerdinand HabsburgPaul Loup Chatin regalano ad Alpine la prima vittoria con l’A424 nel FIA World Endurance Championship. Il marchio francese, a segno con il prototipo 35, si impone nella 6h del Fuji precedendo la Peugeot 93 di Paul Di RestaMikkel JensenJean-Eric Vergne e la Porsche 6 di Kevin EstreLaurens Vanthoor. Ferrari non riesce a chiudere i conti nel Mondiale piloti e nella classifica costruttori, i due titoli si decideranno in Bahrain a novembre nella 8 Ore finale. In LMGT3 invece torna a festeggiare la Corvette con Rui AndradeCharlie EastewoodTom Van Rompuy. La Z06 GT3.R 81 di TF Sport batte nel finale la Ferrari 21 VISTA AF Corse di François HeriauSimon MannAlessio Rovera, ancora in lotta per il Mondiale contro Porsche 92 Manthey. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 6h Fuji: Alpine torna a vincere su Peugeot. Lontane le Ferrari

