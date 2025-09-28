WEC 6h Fuji | Alpine torna a vincere su Peugeot Lontane le Fer

Charles MilesiFerdinand HabsburgPaul Loup Chatin regalano ad Alpine la prima vittoria con l’A424 nel FIA World Endurance Championship. Il marchio francese, a segno con il prototipo n. 35, si impone nella 6h del Fuji precedendo la Peugeot n. 93 di Paul Di RestaMikkel JensenJean-Eric Vergne e la Porsche n. 6 di Kevin EstreLaurens Vanthoor. Ferrari non riesce a chiudere i conti nel Mondiale piloti e nella classifica costruttori, i due titoli si decideranno in Bahrain a novembre nella 8 Ore finale. In LMGT3 invece torna a festeggiare la Corvette con Rui AndradeCharlie Eastewood Tom Van Rompuy. La Z06 GT3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 6h Fuji: Alpine torna a vincere su Peugeot. Lontane le Fer

WEC, 6h Fuji: Cadillac domina le prime ore, ma Porsche Proton n. 99 guida la corsa - La Porsche 963 privata di Proton Competition detta il passo alla 6h del Fuji dopo tre intense ore d'azione. Riporta oasport.it