' We care' alla primaria Manzoni corsi extrascolastici per studenti dai 6 ai 14 anni

Attività extrascolastiche rivolte agli studenti dai 6 ai 14. Si chiama “We Care”, il progetto di Aics Forlì-Cesena, in convenzione con il Comune di Forlì – Servizio Scuola e Sport, che propone un calendario settimanale ricco di attività sportive, espressive e creative, pensate per favorire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

