' We care' alla primaria Manzoni corsi extrascolastici per studenti dai 6 ai 14 anni
Attività extrascolastiche rivolte agli studenti dai 6 ai 14. Si chiama “We Care”, il progetto di Aics Forlì-Cesena, in convenzione con il Comune di Forlì – Servizio Scuola e Sport, che propone un calendario settimanale ricco di attività sportive, espressive e creative, pensate per favorire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: care - primaria
Care famiglie, ci siamo quasi! L’anno scolastico 2025-26 sta per iniziare e non vediamo l’ora di accogliere i nostri nuovi alunni e le nostre nuove alunne delle classi prime Scuola Primaria Vi aspettiamo giovedì 4 settembre 2025 nei plessi di appartenen - facebook.com Vai su Facebook
VENEZIA We love Manzoni: sui social sta girando una locandina che - VENEZIA We love Manzoni: sui social sta girando una locandina che invita i genitori a iscrivere i propri figli alla scuola primaria Manzoni di Santa Croce, una scuola, come si legge nel messaggio, ... Da ilgazzettino.it