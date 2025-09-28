Warner bros interrompe la striscia da oltre 40 milioni al box office
Il panorama cinematografico di quest’anno ha visto un cambiamento significativo nella strategia di distribuzione e nelle performance delle pellicole più attese. Dopo una serie di successi che avevano caratterizzato le uscite di Warner Bros., il debutto del film One Battle After Another segna una svolta, interrompendo una lunga serie di record. In questo approfondimento si analizzano i risultati al botteghino, le strategie adottate dalla major hollywoodiana e le possibilità future per questa produzione. l’andamento del box office e l’interruzione della streak. risultati del debutto di One Battle After Another. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
