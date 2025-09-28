Vuelle gli abbonamenti sono a quota 2745 Dalla Salda | Giusto contare chi paga e chi no
Sono stati finalmente diramati i numeri ufficiali a chiusura della campagna abbonamenti della Victoria Libertas per la stagione 2025-2026. "La Victoria Libertas – si legge in una comunicato di ieri della società – comunica che al termine della Campagna Abbonamenti ’Pertecisaròsempre’ sono 2745 le tessere sottoscritte, di cui 1969 dai tifosi biancorossi e 776 omaggi (riservati a personale del Club, collaboratori, consorziati, sponsor e autorità). Nella stagione 20242025 le tessere emesse erano state 3408, così ripartite: 2217 paganti e 1191 omaggi". Michela Di Marco, Responsabile Ticketing Victoria Libertas Pesaro: "A nome del Club, ringrazio tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento, ognuno di questi rappresenta una conferma in termini di fiducia nei confronti della Società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuelle - abbonamenti
Vuelle, si svela la campagna abbonamenti. Gli occhi sono sul fromboliere Russ Smith
Vuelle, gli abbonamenti vicini a quota 1.500. Oggi è l’ultimo giorno per chi rinnova
Vuelle, impennata di abbonamenti. Felder calamita l’attenzione del tifo
Vuelle, campagna abbonamenti 2025/2026: al via il ritiro delle tessere - facebook.com Vai su Facebook
Vuelle, presentata la campagna abbonamenti. «La piazza di Pesaro è chiamata a dare una risposta chiara». Tutti i prezzi (e pro... - X Vai su X
Vuelle, gli abbonamenti sono a quota 2745. Dalla Salda: "Giusto contare chi paga e chi no" - L’ad mette in chiaro la linea della società: "Non sono ancora i numeri che vorrei. Come scrive msn.com
«Grazie tifosi per la fiducia». La campagna abbonamenti della Vuelle si chiude a quota 2.745. Martedì l’esordio in casa con Livorno - 969 dai tifosi biancorossi e 776 omaggi (riservati a personale del Club, ... Scrive msn.com