Vuelle gli abbonamenti sono a quota 2745 Dalla Salda | Giusto contare chi paga e chi no

Sono stati finalmente diramati i numeri ufficiali a chiusura della campagna abbonamenti della Victoria Libertas per la stagione 2025-2026. "La Victoria Libertas – si legge in una comunicato di ieri della società – comunica che al termine della Campagna Abbonamenti 'Pertecisaròsempre' sono 2745 le tessere sottoscritte, di cui 1969 dai tifosi biancorossi e 776 omaggi (riservati a personale del Club, collaboratori, consorziati, sponsor e autorità). Nella stagione 20242025 le tessere emesse erano state 3408, così ripartite: 2217 paganti e 1191 omaggi". Michela Di Marco, Responsabile Ticketing Victoria Libertas Pesaro: "A nome del Club, ringrazio tutti i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento, ognuno di questi rappresenta una conferma in termini di fiducia nei confronti della Società.

