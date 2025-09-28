Voto Marche affluenza ore 12 | 10,84%

13.20 L'affluenza alle 12 per le elezioni regionali nelle Marche è del 10,84%. Quasi 3 punti percentuali in meno delle elezioni regionali del 2020, 13,43%. Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro-Urbino (12,71%). Segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%). Poi, Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23. Il dato finale domani alle 15, a chiusura definitiva delle operazioni di voto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: voto - marche

L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora

I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche

Balzo di Acquaroli prima del voto: consensi su per il governatore delle Marche

#Acquaroli contro #Ricci nelle #Marche e voto in #ValdAosta: si apre il round #Regionali https://iltempo.it/politica/2025/09/28/news/elezioni-regionali-marche-acquaroli-contro-ricci-val-daosta-candidati-exit-poll-44300111/… - X Vai su X

DUELLO ALLE URNE Domani e lunedì Regione Marche al voto, sfida tra il presidente uscente di Fratelli d'Italia Francesco Acquaroli e l'eurodeputato Matteo Ricci del Pd. Candidato per Forza Italia anche Elia Rossi, sindaco di Montegrimano che si è autososp - facebook.com Vai su Facebook

Le Marche al voto, ai seggi i candidati governatori tranne uno: ecco perché. Orari, sistema elettorale, numeri: tutto quello che c'è da sapere - La prima, in ordine cronologico, è stata Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): ore 8 a Civitanova ... Secondo corriereadriatico.it

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Segnala fanpage.it