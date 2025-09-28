Volley Mattarella esalta il trionfo azzurro ai Mondiali | Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi
L’Italia realizza un’impresa titanica e vince in meno di un mese i Campionati Mondiali di volley sia al femminile che al maschile, completando una doppietta iridata senza precedenti nello stesso anno per i colori azzurri in uno sport di squadra olimpico. Le due Nazionali italiane di pallavolo saranno ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di mercoledì 8 ottobre alle ore 16. Il Capo dello Stato nel frattempo si è congratulato a distanza con la squadra guidata dal CT Ferdinando De Giorgi dopo la vittoria in finale sulla Bulgaria e la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo: “ Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
