Volley Maschile l’Italia di De Giorgi scrive la storia | è campione del mondo
L’Italia ha vinto i Mondiali di pallavolo maschile 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, domenica 28 settembre, la Bulgaria 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 nella finale della rassegna iridata di scena a Manila, nelle Filippine. La squadra allenata da ct Fefé De Giorgi si conferma così campione del mondo dopo il successo del 2022. La partita. Primo set combattuto fin dai primi punti in cui l’Italia prova a strappare affidandosi ai ‘soliti’ Michieletto e Romanò, ma la Bulgaria di ct Blengini resta incollata nel punteggio. Gli azzurri salgono poi di livello a muro e riescono ad allungare portando a casa il primo parziale 25-21. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: volley - maschile
Nations League, volley maschile: i 14 azzurri per la week 3 di Lubiana
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: in corso Italia-USA di volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: Italia-USA 1-0 nel volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile
ULTIM'ORA VOLLEY L'Italia maschile è Campione del Mondo! Gli azzurri battono la Bulgaria 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10): i ragazzi di #DeGiorgi vincono il secondo titolo consecutivo #SkySport Vai su X
Stefano Cuca Varsalona Direttore Tecnico del settore maschile MI3 Volley Staff tecnico della Serie DM Stefano Cuca Varsalona è il Direttore Tecnico del settore maschile del MI3 Volley e fa parte dello staff tecnico della Serie D maschile Cuca porterà - facebook.com Vai su Facebook
Volley maschile, l'Italia di De Giorgi campione del mondo - Gli Azzurri del salentino Fefè De Giorgi di nuovo sul tetto del mondo: l'Italia vince per la seconda volta consecutiva i mondiali di volley. Si legge su leccesette.it
L'Italia del volley maschile è di nuovo campione del mondo - Dopo le donne, anche gli uomini conquistano il titolo iridato ... rainews.it scrive