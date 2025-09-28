Volley Maschile l’Italia di De Giorgi scrive la storia | è campione del mondo

L’Italia ha vinto i Mondiali di pallavolo maschile 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, domenica 28 settembre, la Bulgaria 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 nella finale della rassegna iridata di scena a Manila, nelle Filippine. La squadra allenata da ct Fefé De Giorgi si conferma così campione del mondo dopo il successo del 2022. La partita. Primo set combattuto fin dai primi punti in cui l’Italia prova a strappare affidandosi ai ‘soliti’ Michieletto e Romanò, ma la Bulgaria di ct Blengini resta incollata nel punteggio. Gli azzurri salgono poi di livello a muro e riescono ad allungare portando a casa il primo parziale 25-21. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it