Volley maschile | Italia campione del mondo Successo a guida pugliese La nazionale di De Giorgi conferma il titolo iridato in finale il successo per 3-1 sulla Bulgaria

Italia-Bulgaria 3-1, la nazionale italiana si conferma campione mondiale di pallavolo maschile. In finale la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha giocato all’insegna del continuo richiamo alla serenità da parte dell’allenatore di Squinzano. La Puglia esprime anche il presidente della Federvolley: Giuseppe Manfredi, di Alberobello, che se oggi ha festeggiato a Manila il titolo ridato maschile, poche settimane fa ha celebrato il successo mondiale dell’altra straordinaria squadra, la nazionale femminile allenata da Julio Velasco.         L'articolo Volley maschile: Italia campione del mondo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

La nazionale di De Giorgi conferma il titolo iridato, in finale il successo per 3-1 sulla Bulgaria

