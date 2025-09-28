Volley maschile Italia ancora campione del mondo
Dopo le ragazze di Julio Velasco, anche l’ Italvolley maschile ha vinto i Mondiali di pallavolo. Nella finale di andata in scena alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine, gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 superando 3-1 la Bulgaria 3-1 (25-21, 27-17, 17-25, 25-10) allenata dall’ex ct italiano Gianlorenzo Blengini. Si tratta della quinta Coppa del Mondo per l’Italia della pallavolo maschile.???,?’???????????????????.????????????????! L’Italia riscrive la storia, superata in finale la Bulgaria! Grazie azzurri per aver portato l’Italia sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: volley - maschile
Nations League, volley maschile: i 14 azzurri per la week 3 di Lubiana
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: in corso Italia-USA di volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: Italia-USA 1-0 nel volley maschile! Azzurri a caccia dell’oro nel fioretto, delusione sciabola femminile
Stefano Cuca Varsalona Direttore Tecnico del settore maschile MI3 Volley Staff tecnico della Serie DM Stefano Cuca Varsalona è il Direttore Tecnico del settore maschile del MI3 Volley e fa parte dello staff tecnico della Serie D maschile Cuca porterà - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Volley Maschile, l’#Italia è in finale: #Polonia battuta 3-0 L’Italia di Fefé De Giorgi batte la Polonia con i parziali di 25-21, 25-22 e 25-23. Domani alle ore 12:30 gli #Azzurri affronteranno la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini. Vai su X
L’Italia è campione del mondo anche di pallavolo maschile! Dominio assoluto con la Bulgaria - Dominio Italia ai Mondiali di volley maschili, Bulgaria schiacciata con un netto 3- Riporta fanpage.it
Volley maschile: Italia campione del mondo. Successo a guida pugliese La nazionale di De Giorgi conferma il titolo iridato, in finale il successo per 3-1 sulla Bulgaria - In finale la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha giocato all’insegna del continuo richiamo alla ... Lo riporta noinotizie.it