volley maschile italia ancora campione del mondo

Dopo le ragazze di Julio Velasco, anche l’ Italvolley maschile ha vinto i Mondiali di pallavolo. Nella finale di andata in scena alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine, gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 superando 3-1 la Bulgaria 3-1 (25-21, 27-17, 17-25, 25-10) allenata dall’ex ct italiano Gianlorenzo Blengini. Si tratta della quinta Coppa del Mondo per l’Italia della pallavolo maschile.???,?’???????????????????.????????????????! L’Italia riscrive la storia, superata in finale la Bulgaria! Grazie azzurri per aver portato l’Italia sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

