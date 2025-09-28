Volley maschile 2025 Italia batte la Bulgaria 3-1 e diventa campione del mondo per la seconda volta consecutiva - VIDEO
Dopo la vittoria contro la Polonia 3-0, a Manila gli azzurri di De Giorgi conquistano l'oro di pallavolo, seconda finale consecutiva dopo quella ottenuta nel 2022. Il punteggio: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 L'Italia resta sul tetto del mondo del volley dopo che oggi, 28 settembre, la squadra ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: volley - maschile
! L’#Italvolley batte la Bulgaria 3-1 e vince un altro Mondiale di Pallavolo Maschile! Dopo le Azzurre di Velasco, anche gli Azzurri di Fefè salgono sul tetto del mondo. #Philippines2025 #Volley #MWCH2025 #MWCH #ItaliaBul Vai su X
