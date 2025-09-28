Volley l’Italia è di nuovo campione del mondo | 3-1 quasi senza storia contro la Bulgaria

L’Italvolley è di nuovo sul tetto del mondo. Gli azzurri si concedono il bis, ribadendo il titolo iridato conquistato tre anni fa in Polonia e aggiungono in bacheca il quinto titolo mondiale della loro storia. È una vittoria prima dominata, poi sudata, poi riacciuffata con sfacciataggine. A pagare le spese di una nazionale ormai in versione schiacciasassi è l’agguerrita Bulgaria dell’ex ct Chicco Blengini, che deve però cedere per 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10). Il cammino verso la vittoria. Il cammino degli azzurri è stato solido fin dall’inizio, trascinati dal solito capitan Giannelli e dalle certezze di Michieletto e Romanò. 🔗 Leggi su Open.online