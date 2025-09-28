Volley l' Italia campione del mondo | ancora una grande impresa per Russo e Giannelli

Soltanto poche settimane fa tutto sembrava impossibile, invece questa nazionale ancora una volta è stata in grado di stupire.L'Italia, per la quinta volta, sale sul tetto del mondo: nella finale di Manila la Bulgaria, squadra meritevole di considerazione e rispetto per quanto è stata capace di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

