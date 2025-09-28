Volley l' Italia campione del mondo | ancora una grande impresa per Russo e Giannelli
Soltanto poche settimane fa tutto sembrava impossibile, invece questa nazionale ancora una volta è stata in grado di stupire.L'Italia, per la quinta volta, sale sul tetto del mondo: nella finale di Manila la Bulgaria, squadra meritevole di considerazione e rispetto per quanto è stata capace di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: volley - italia
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
CAMPIONI DEL MONDO! L’Italia del volley conquista il secondo titolo Mondiale consecutivo, il quinto totale. Straordinari! Orgoglio azzurro Vai su X
L’Italia del volley maschile è tornata sul tetto del mondo. Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi hanno superato la Bulgaria con il punteggio di 3-1 nella finale dei Mondiali 2025 disputata a Pasay City, nelle Filippine. Detentrice del titolo mondiale, vinto ne - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Italia campione del mondo, un altro oro per Yuri Romanò di Paderno Dugnano - L’Italia del volley maschile è di nuovo Campione del Mondo e anche stavolta, come nel 2022, tra i trascinatori della nazionale di pallavolo maschile, c’è ... Come scrive ilnotiziario.net
L’Italia è campione del mondo anche di pallavolo maschile! Dominio assoluto con la Bulgaria - Dominio Italia ai Mondiali di volley maschili, Bulgaria schiacciata con un netto 3- Segnala fanpage.it