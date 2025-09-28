Volley l’Italia batte la Bulgaria | azzurri campioni del mondo
Manila si tinge di azzurro: ancora una volta, dopo quattro anni, l’Italia del volley è campione del mondo. Gli azzurri hanno superato 3-1 la Bulgaria nella finale. ***IN AGGIORNAMENTO*** L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: volley - italia
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
Mondiali di volley maschili, finale Italia-Bulgaria in diretta Vai su X
Italia-Bulgaria finale, quando si gioca: Mondiali Volley, dove vederli in tv - facebook.com Vai su Facebook
Volley, l’Italia batte la Bulgaria ed è campione del mondo - L’Italia vince il campionato del mondo di pallavolo contro la Bulgaria al quarto con i punteggi di 25- Come scrive ilsole24ore.com
Italia-Bulgaria, diretta Mondiale volley: la finale in tempo reale - I ragazzi di De Giorgi si apprestano ad affrontare una sfida importantissima dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Polonia in semifinale ... Si legge su tuttosport.com