Volley Italia campione del mondo un altro oro per Yuri Romanò di Paderno Dugnano

L'Italia del volley maschile è di nuovo Campione del Mondo e anche stavolta, come nel 2022, tra i trascinatori della nazionale di pallavolo maschile, c'è Yuri Romanò, di Paderno Dugnano. Yuri, classe 1997, dal 2019, dopo le esperienze in Under 20 e Under 21, è convocato nella nazionale maggiore di pallavolo. Yuri Romanò nella Nazionale .