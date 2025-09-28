Volley Italia campione del mondo un altro oro per Yuri Romanò di Paderno Dugnano
L’Italia del volley maschile è di nuovo Campione del Mondo e anche stavolta, come nel 2022, tra i trascinatori della nazionale di pallavolo maschile, c’è Yuri Romanò, di Paderno Dugnano. Yuri, classe 1997, dal 2019, dopo le esperienze in Under 20 e Under 21, è convocato nella nazionale maggiore di pallavolo. Yuri Romanò nella Nazionale . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
L’Italia è campione del mondo anche di pallavolo maschile! Dominio assoluto con la Bulgaria - Dominio Italia ai Mondiali di volley maschili, Bulgaria schiacciata con un netto 3- Scrive fanpage.it
Volley, Italia campione del mondo, un altro oro per Yuri Romanò di Paderno Dugnano - L’Italia del volley maschile è di nuovo Campione del Mondo e anche stavolta, come nel 2022, tra i trascinatori della nazionale di pallavolo maschile, c’è ... Riporta ilnotiziario.net