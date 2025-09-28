Volley Italia campione del mondo Bulgaria battuta 3-1
È un'Italia strepitosa, meravigliosa, eccezionale: gli azzurri di De Giorgi hanno vinto il Mondiale di Manila schiantando la Bulgaria con una prestazione eccezionale con il punteggio di 25-20, 25-17, 17-25, 25-10. La vittoria in 4 set. Nel primo set l'avvio è azzurro: muri e difese valgono subito il 2-0 ma la gara è equilibrata, la Bulgaria si rifà sotto e recupera il mini-svantaggio pareggiando 6-6. Si procede punto a punto fino a quando gli avversari sono bravi a portarsi in vantaggio 10-9 grazie a scambi prolungati e a un muro vincente. A metà del primo set si continua con l'equilibrio fino al 14-14 ma poi l'Italvolley mette la freccia disinnescando un muro avversario e facendo punto con Bottolo (16-14). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
