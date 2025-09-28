“Campioni del mondo, campioni del mondo!”, ha urlato il telecronista mentre le famiglie italiane erano a tavola per il pranzo domenicale. Tra loro, anche Sergio Mattarella, il primo a congratularsi con gli azzurri dopo la vittoria della finale contro la Bulgaria ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 conclusisi alle Filippine. Gli azzurri hanno battuto i rivali 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 nella finale della rassegna iridata di scena a Manila. La squadra allenata da ct Fefé De Giorgi si conferma così campione del mondo dopo il successo del 2022. Mattarella ha invitato gli eroi azzurri al Quirinale, la premier Meloni ha scritto subito un messaggio di congratulazioni sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Volley d’oro, l’Italia è campione del mondo, Mattarella invita gli azzurri al Quirinale. Meloni: “Orgogliosa di voi”