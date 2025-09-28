Volley azzurri campioni del mondo

14.25 L'Italia del volley si conferma sul tetto del mondo: i ragazzi di De Giorgi piegano 3-1 la Bulgaria e conquistano a Manila il secondo oro consecutivo. Parziali 25-21 25-17 17-25 25-10 La Bulgaria è una squadra tonica, combattiva. L'Italia vola due set a zero grazie agli ace di Romanò. poi subisce la voglia di riscossa dei bulgari che ci mettono in difficoltà. Ma nel quarto set gli azzurri ritrovano le giocate di Michieletto. La Bulgaria comincia a cedere e l'Italia se ne va nel punteggio: avversari travolti 25-10. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it