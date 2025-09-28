Volley A1 femminile va alla Bartoccini MC Restauri Perugia il Memorial Simonetta Avalle

Bella soddisfazione per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che si dimostra pronta per l'inizio del campionato, previsto per lunedì 6 ottobre.La squadra di Andrea Giovi si è aggiudicata il Memorial Simonetta Avalle, che si è tenuto a Roma nel corso di questo fine settimana, ottenendo un doppio 3-1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

