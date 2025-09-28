Volley A1 femminile va alla Bartoccini MC Restauri Perugia il Memorial Simonetta Avalle
Bella soddisfazione per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che si dimostra pronta per l'inizio del campionato, previsto per lunedì 6 ottobre.La squadra di Andrea Giovi si è aggiudicata il Memorial Simonetta Avalle, che si è tenuto a Roma nel corso di questo fine settimana, ottenendo un doppio 3-1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: volley - femminile
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
NEW VIDEO! Guarda ora Anna Danesi, "Interviews on the road" by KGM | Lega Volley Femminile 2025/26 - X Vai su X
Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile stacca il pass per la finale Dopo quasi due ore di gioco, il risultato della prima gara del I Memorial #SimonettaAvalle - Torneo Roma Capitale è 3-1 (13-25, 25-22, 25-23, 25-13) ai danni di Roma Volley - facebook.com Vai su Facebook
Volley A1 femminile, va alla Bartoccini MC Restauri Perugia il Memorial Simonetta Avalle - Le Black Angels chiudono alla grande la fase precampionato battendo in finale Firenze. Si legge su perugiatoday.it
Perugia vince il 1° Memorial Simonetta Avalle - Nella finale per il terzo posto Messina supera Roma al tie break ... Lo riporta corrieredellosport.it