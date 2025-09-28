Voglia di semplicità Vestaglie come abiti da sera La grazia dei tessuti leggeri

Un evento da film accende i riflettori sulla moda milanese: Meryl Streep e Stanley Tucci – alias Miranda Priestly e Nigel – appaiono alla sfilata Dolce & Gabbana, trasformando la passerella in un set da sequel de Il Diavolo veste Prada. Protetti dai bodyguard, i due attori arrivano a pochi minuti dall’inizio, sedendosi accanto a Naomi Campbell e Michele Morrone, proprio di fronte ad Anna Wintour in persona. La scena fonde realtà e finzione sotto gli occhi increduli degli invitati: Streep, impeccabile nel trench di vinile color cipria, assiste impassibile, concedendo solo qualche cenno di approvazione, immersa nei panni della direttrice di Runway. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

