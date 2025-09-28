Voglia di semplicità Vestaglie come abiti da sera La grazia dei tessuti leggeri
Un evento da film accende i riflettori sulla moda milanese: Meryl Streep e Stanley Tucci – alias Miranda Priestly e Nigel – appaiono alla sfilata Dolce & Gabbana, trasformando la passerella in un set da sequel de Il Diavolo veste Prada. Protetti dai bodyguard, i due attori arrivano a pochi minuti dall’inizio, sedendosi accanto a Naomi Campbell e Michele Morrone, proprio di fronte ad Anna Wintour in persona. La scena fonde realtà e finzione sotto gli occhi increduli degli invitati: Streep, impeccabile nel trench di vinile color cipria, assiste impassibile, concedendo solo qualche cenno di approvazione, immersa nei panni della direttrice di Runway. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: voglia - semplicit
Facciamo spazio al nuovo giorno colorandolo di semplicita’con piccoli gesti di attenzione e bene Buontutto @SuttoraM l’aroma del caffè ci apre gli occhi,la voglia di vivere una giornata intensa ci apre il sorriso,prendiamoci un momento per assaporare di gusto - X Vai su X
Insalatina: la bellezza della semplicità Quando l’insalata diventa protagonista, anche chi non ne ha voglia… ci ripensa! Presenta la tua insalatona con stile grazie all’insalatiera in vetro decorata “Insalatina” di Simply Day. Diametro 22 cm x h12 cm, realizzata - facebook.com Vai su Facebook