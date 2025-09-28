Voglia di fare il bis La Maceratese ha ancora tanta fame

"È fondamentale concentrarsi su noi stessi, su cosa possiamo controllare e sapere rispondere alle richieste avanzate dalla gara". Samuele Neglia, attaccante esterno della Maceratese, parla del match di oggi alle 15 contro la Sammaurese, una partita che mette di fronte formazioni appaiate a 3 punti. I biancorossi sono reduci dal successo esterno a Sora. "Il nostro umore - spiega - non dobbiamo farlo dipendere dalla vittoria o dalla sconfitta, ma rimanere concentrati sul percorso, anche se è indubbio che la vittoria aiuta ad affrontare meglio gli allenamenti e la gara successiva". In un campionato così complicato occorre mettere sul piatto qualcosa in più oltre alla tecnica, all’organizzazione, alla tattica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Voglia di fare il bis. "La Maceratese ha ancora tanta fame»

In questa notizia si parla di: voglia - fare

Schianto mortale in vespa, addio a Luciano Gianassi. “Mancherà la sua voglia di fare”

A Ivrea gli alpini e il carnevale dicono addio a Gianfranco 'Jeffrey' Vogliano, alla sua voglia di fare musica e festa

Calcio, Rinaldini e Manuzzi si presentano: "Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare bene"

Domani pomeriggio, per chi ha voglia di fare quattro chiacchiere sul versante toscano, consiglio di venire a Pavana, per incontrare Alessandro Capecchi, un Amico ma soprattutto un bravo amministratore che ha a cuore anche la nostra Montagna. Io ci sarò, - facebook.com Vai su Facebook

#Scaroni a Mediaset: “Voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa. È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo presto alla metà sia per il bene di #Milan e #Inter, non - X Vai su X

Voglia di fare il bis. "La Maceratese ha ancora tanta fame» - "È fondamentale concentrarsi su noi stessi, su cosa possiamo controllare e sapere rispondere alle richieste avanzate dalla gara". Come scrive sport.quotidiano.net