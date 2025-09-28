Vlahovic via dalla Juve si muove quel top club | ci sono già stati dei contatti con il centravanti serbo per il suo arrivo a zero! Le ultimissime

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic via dalla Juve, le parole di Chiellini chiudono al mercato invernale: si scatena l’asta per prenderlo a zero, c’è un top club che si muove. Il futuro di  Dusan Vlahovic  è stato tracciato. A fare chiarezza sulla situazione del bomber serbo sono arrivate le parole dirette e inequivocabili di  Giorgio Chiellini, dirigente della  Juventus. Una dichiarazione che, se da un lato chiude la porta a una cessione immediata, dall’altro ha ufficialmente dato il via alla corsa dei top club europei per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. E, come svelato dall’esperto di mercato  Fabrizio Romano, c’è chi si è già mosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic via dalla juve si muove quel top club ci sono gi224 stati dei contatti con il centravanti serbo per il suo arrivo a zero le ultimissime

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, si muove quel top club: ci sono già stati dei contatti con il centravanti serbo per il suo arrivo a zero! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo

Juve: Incontro Decisivo per Sbloccare Vlahovic, Accordo Sulla Buonuscita

vlahovic via juve muoveVlahovic Bayern Monaco, ecco la prima mossa dei bavaresi: ci sono stati già dei contatti! Tutta la verità sul futuro dell’attaccante della Juve - Vlahovic Bayern Monaco, ecco la prima mossa dei bavaresi: gli aggiornamenti sul futuro del giocatore della Juve Le parole di Giorgio Chiellini sono state chiare: Dusan Vlahovic resterà alla Juventus f ... Segnala juventusnews24.com

FLASH | Vlahovic via a gennaio? La risposta della Juventus: parla Chiellini! - Complice un contratto pesante in scadenza la prossima estate, sono molti i rumors legati al futuro ... Riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Via Juve Muove