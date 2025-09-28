Vlahovic Juventus altra prestazione deludente | l’attaccante bianconero risponde così sui social Ecco il messaggio dopo il pareggio contro l’Atalanta – FOTO
Vlahovic Juventus, altra prestazione deludente dell’attaccante bianconero: la FOTO pubblicata sui social. Una prestazione da dimenticare, un’altra, pesante insufficienza in pagella. La partita di Dusan Vlahovic contro l’ Atalanta è stata difficile, una serata in cui non è riuscito a incidere, finendo per essere inghiottito dalla morsa della difesa avversaria. Nel giorno dopo, con le critiche che non si placano, l’attaccante serbo della Juventus ha risposto a modo suo: con un messaggio silenzioso ma significativo sui social. L’attaccante ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: una sua foto, accompagnata da due cuori, uno bianco e uno nero, e dei puntini di sospensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
