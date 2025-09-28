Vlahovic Juve come cambia il futuro del serbo dopo le parole di Chiellini? Dai discorsi sul rinnovo alla possibilità di perderlo a zero | svelato l’orientamento del club
Vlahovic Juve, come cambia il futuro del serbo dopo le parole di Chiellini? Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante. Le parole del dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, che ha blindato Dusan Vlahovic fino alla scadenza del contratto nel 2026, sono state un segnale forte per l’ambiente. Ma qual è la reale situazione dietro le quinte? A fare chiarezza è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che offre una lettura più complessa della vicenda, distinguendo tra le esigenze del presente e un futuro che appare già scritto. PAROLE – «Citiamo le parole di Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, che nelle ultime ore ha parlato di Dusan Vlahovic dichiarando: ‘Sarà con noi, resterà alla Juventus fino a giugno 2026’, ovvero fino alla scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
